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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Доходы майнеров Bitcoin и Ethereum обрушились

09:57 05.07.2021 |

Финансы

 

Как сообщает издание The Block, в июне этого года выручка майнеров Bitcoin и Ethereum упала почти в два раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Майнеры биткойнов получили 839 миллионов долларов в июне по сравнению с 1,45 миллиарда долларов в мае. В качестве основных причин называют падение курса биткойна и уменьшения количества транзакций. Скорость хеширования биткойна также упала на 50% с момента пика в мае. Количество ежедневных транзакций упало почти до 200 000 с 300 000 в мае. Такой уровень был зафиксирован в последний раз в августе 2018 года.
Доходы майнеров Bitcoin и Ethereum обрушились

Выручка майнеров Ethereum снизилась в июне примерно до 1,1 миллиарда с отметки 2,35 миллиарда долларов в мае. Причины тут абсолютно те же. При этом около 166 миллионов долларов пришлись на комиссии за транзакции.

Интересно то, что доходы майнеров все еще превышают показатели декабря 2020 года, когда Bitcoin и Ethereum стоили около 20 тыс. и 1 тыс. долларов соответственно.

На момент публикации заметки курсы Bitcoin и Ethereum составляют около 33,7 тыс. и 2,1 тыс. долларов соответственно.

Доходы майнеров Bitcoin и Ethereum обрушились

 
По материалам: ixbt.com
 

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