Опрос: на Уолл-стрит ожидают биткоин ниже $30 000 к концу года

44% участников опроса CNBC управляющих институциональными инвестициями полагают, что биткоин закроет 2021 год с ценой ниже $30 000.

25% опрошенных считают, что курс первой криптовалюты на тот момент достигнет $40 000. Аналогичная доля респондентов выбрала уровень $50 000, и только 6% прогнозируют, что биткоин закроет год на отметке $60 000.

В ежеквартальном опросе CNBC о рынках принимают участие инвестиционные директора, стратеги по акциям и управляющие портфелями в количестве около 100 человек.

Обсуждая результаты, ведущие телеканала в целом согласились с краткосрочным прогнозом для цены ведущей криптовалюты и отметили, что даже $30 000 для конца года снимет многие опасения участников рынка, установив долгосрочное дно.

Первая криптовалюта начала 2021 год с котировками чуть ниже $30 000. Максимума на уровнях выше $64 000 цена достигла в апреле. В мае курс обвалился ниже $40 000.

На момент написания биткоин торгуется в районе $34 000.