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Золото 5 июля продолжает дорожать на ослаблении доходности гособлигаций США
08:33 05.07.2021 |
Стоимость золота продолжает расти в понедельник утром четвертую торговую сессию подряд на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,2%, или на 3,65 доллара - до 1786,95 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% - до 26,600 доллара за унцию.
Цена на золото выросла на 1,2% за три предыдущих торговых дня. Поддержку росту стоимости золота оказывает снижение доходности гособлигаций США. В таком случае драгметалл становится более выгодным для инвесторов.
По мнению аналитиков IG, которое приводит газета Wall Street Journal, драгоценный металл может еще получить поддержку в ближайшем будущем, но любой резкий рост золота, скорее всего, возможен только после того, как оно преодолеет уровень в 1800 долларов за баррель.
Ослаблению доходности казначейских облигаций США способствовали статданные по безработице в стране, которая в июне неожиданно выросла до 5,9% с майских 5,8%. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 850 тысяч при прогнозе роста лишь на 700 тысяч. На этом фоне стоимость золота подскочила, приблизившись к отметке в 1800 долларов за унцию.
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