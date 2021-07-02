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Документы о структуре собственности не подали 18% небанковских финучреждений - НБУ
15:59 02.07.2021 |
Документы о своих структурах собственности в установленный Национальным банком срок, до 17 июня 2021 года, подали 1 291 из 1 572 участников небанковского финансового рынка.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Документы о своих структурах собственности не подали 18% участников небанковского финансового рынка, то есть 281 компания из 1 572. Обращаем ваше внимание, что только 116 компаний из этих 281 (или 41% участников рынка, которые нарушили требования Положения) имеют действующие лицензии на предоставление финансовых услуг и не находятся на временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
17 июня 2021 года был последний день для подачи документов в соответствии с Положением о требованиях к структуре собственности поставщиков финансовых услуг.
В Нацбанке отмечают, что нарушение требований по структуре собственности является основанием для применения Национальным банком мер воздействия.
Как известно, с 1 июля 2020 года Национальный банк стал регулятором рынка небанковских финансовых услуг.
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