Украина в III кв.-2021 шесть раз предложит ОВГЗ в долларах и трижды – в евро

Министерство финансов Украины в третьем квартале четырежды предложит годичные ОВГЗ в долларах, дважды – двухлетние ОВГЗ в долларах и трижды – годичные ОВГЗ в евро.

Такой график первичных аукционов традиционно по вторникам опубликовал Минфин в пятницу.

На второй квартал первоначально были заявлены три аукциона ОВГЗ в долларах и лишь один – в евро, однако на практике было проведено шесть размещений долларовых ОВГЗ и три – в евро.

Согласно новому графику, ежемесячно будет по два аукциона долларовых бумаг и по одному – бумаг в евро.

Еженедельно Минфин также намерен предлагать ОВГЗ сроком погашения год, полтора, два и три года, а раз в две недели чередовать 3-мес. и 6-мес.

Помимо этого, первые три недели каждого месяца заявлены к продаже 5-летние бумаги, которые отсутствовали в первоначальном графике на второй квартал, однако были добавлены в него в начале июня. В завершающую же неделю каждого месяца покупатели смогут приобрести 6-летние ОВГЗ.

Как сообщалось, в последние недели доходности ОВГЗ на аукционах стабилизировались: 3-мес. гривневые бумаги размещались под 8,5%, 6-мес. – 9%, 12 мес. – под 10,99%, 18 мес. – 11,3%, 2-летние – 12%, 3-летние – 12,3%, 5-летние – 12,59% и 6-летние – 12,75% годовых.

На валютных аукционах ставки неизменны уже много месяцев: по годичным ОВГЗ – 3,7%, по бумагам сроком до двух лет – 3,9%, а по ОВГЗ в евро – 2,5% годовых.