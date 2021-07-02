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Остаток средств на корсчетах банков 02.07.21
10:48 02.07.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|2 июня
|51727.8
|3 июня
|51602.6
|4 июня
|53039.7
|7 июня
|50227.8
|8 июня
|44749.1
|9 июня
|44157.5
|10 июня
|43358.6
|11 июня
|58930.1
|14 июня
|62786.7
|15 июня
|64169.2
|16 июня
|68144.3
|17 июня
|67809.1
|18 июня
|67024.8
|22 июня
|59596.1
|23 июня
|57117.4
|24 июня
|57957.4
|25 июня
|58303.4
|29 июня
|53850.0
|30 июня
|52782.1
|1 июля
|59820.4
|2 июля
|46231.5
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 2 июля - 27,3841 грн
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