В США возросло количество жалоб пользователей на работу биткоин-бирж

С июня 2020 года по июнь 2021 года количество жалоб граждан США на работу криптовалютных бирж значительно возросло по сравнению с показателем годом ранее. Такие сведения содержатся в базе данных Бюро финансовой защиты потребителей.

Антилидером стала Coinbase, где показатель увеличился с 241 до 1060.

Претензии клиентов затронули внутренние и международные переводы, работу кошельков и обмен иностранной валюты. Больше других жаловались резиденты Калифорнии и Нью-Йорка.

В отношении Binance US, Gemini и Kraken за последний год служба получила 184, 80 и 34 обращения соответственно против 17, 4 и 0 годом ранее.

Напомним, в мае глава SEC Гэри Генслер призвал Конгресс США внести ясность в регулирование биткоин-бирж.



