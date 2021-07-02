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Цена на золото слабо меняется 2 июля в отсутствие значимых факторов
09:01 02.07.2021 |
Цена на золото в пятницу утром незначительно увеличивается при отсутствии значимых факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.37 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,95 доллара - до 1778,3 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,07% - до 26,183 доллара за унцию.
Стоимость золота растет уже третью торговую сессию подряд, определенную поддержку котировкам драгоценного металла, который традиционно считается надежным активом, оказали беспокойства трейдеров вокруг ухудшения ситуации с коронавирусом в некоторых странах.
Инвесторы также будут наблюдать за данными по рынку труда США, которые будут опубликованы позднее в пятницу. Ожидается, что безработица в США снизилась в июне до 5,7% с 5,8% в мае, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 700 тысяч после роста на 559 тысяч месяцем ранее.
Американская статистика отразится на долларе, к динамике которого золото остается чувствительным.
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