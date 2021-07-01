Кредитный портфель украинских банков в мае вырос на 0,3%, в то время как NPL сократился на 4,1% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за май 2021 года вырос на 0,3% – до 1,076 трлн грн, в то время как объем неработающих кредитов (NPL) сократился на 4,1%, до 408,46 млрд грн, сообщается в отчетности, размещенной на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе в мае снизилась до 37,85% с 39,57% в апреле.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе сократился на 0,5% – до 803,58 млрд грн (в том числе объем NPL в нем – на 4%, до 354,97 млрд грн), в то время как портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 2,6%, до 224,478 млрд грн (NPL сократился на 5%, до 52,5 млрд грн).

Одновременно объем межбанковских кредитов возрос на 2,5% – до 40,367 млрд грн (в том числе NPL сократился на 0,9%, до 972 млн грн), в то время как объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, сократился на 0,9% – до 10,812 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0).

Согласно данным Нацбанка, по итогам мая доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 1,6 процентных пункта (до 44,17%), кредитов населению – на 1,9 п.п. (до 23,4%), межбанковских кредитов – на 0,1 п.п. (до 2,41%), а кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков без ПриватБанка за май 2021 года сократился на 2,5% – до 292,273 млрд грн (объем NPL в нем – на 9,5%, до 118,65 млрд грн), тогда как кредитный портфель ПриватБанка вырос на 0,6% – до 247,792 млн грн (NPL сократился на 0,1% – до 177,83 млрд грн).

Помимо того, за месяц кредитный портфель банков с иностранным капиталом вырос на 0,9% (до 355,814 млрд грн), а с частным – на 3,3% (до 183,36 млрд грн), при этом объем NPL в них сократился соответственно на 4,7% (до 89,19 млрд грн) и на 1,7% (до 22,785 млрд грн).

Таким образом, по итогам мая 2021 доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) выросла на 3,2 п.п. (до 40,6%), тогда как в ПриватБанке она снизилась на 0,7 п.п. (до 71,77%), также уменьшилась в банках с иностранным капиталом – на 5,5 п.п. (до 25,07%) и в банках с частным – на 4,8 п.п. (до 12,43%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% – до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) – на 18,9%, до 430,371 млрд грн.