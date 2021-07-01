НБУ разработал новые правила лицензирования для участников небанковского финрынка

Национальный банк Украины (НБУ) разработал Положение о лицензировании и регистрации поставщиков финансовых услуг и условия осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, которое обнародовал для обсуждения с рынком на своем сайте.

Согласно сообщению, новые правила разработаны с учетом риск-ориентированного подхода к деятельности небанковских учреждений и предусматривают существенное обновление лицензионных условий, а также разрешительных процедур.

Так Национальный банк предлагает четко урегулировать процедуру одновременного включения заявителя в Государственный реестр финансовых учреждений и выдачи ей лицензии. В то же время будет оптимизирован перечень документов, представляемых для получения лицензии, а также предусмотрено право не подавать некоторые документы для получения лицензии, если заявитель ранее уже подавал их в Национальный банк.

Кроме того, Положение существенно совершенствует процедуру согласования приобретения или увеличения существенного участия. В частности, устанавливает случаи, когда наступает опосредованное существенное участие, определяет признаки совместного владения существенным участием, а также предусмотрен порядок подачи ходатайства о неприменении признаков совместного владения существенным участием, предусматривает порядок назначения доверенного лица в случае приобретения существенного участия без согласования с регулятором.

Национальный банк предлагает существенно обновить подходы к требованиям и оценки деловой репутации поставщиков финансовых услуг. В частности, Положение предусматривает следующие категории признаков небезупречной деловой репутации:связанные с соблюдением закона и общественного порядка, с выполнением финансовых обязательств, с профессиональной деятельностью, с пребыванием в должности или владением существенным участием в финансовых учреждениях, с правонарушениями.

Кроме того, новые правила будут предусматривать возможность подачи лицом ходатайства в Национальный банк о неприменении отдельных признаков небезупречной деловой репутации.

Положение также устанавливает общие требования к корпоративному управлению, управление конфликтом интересов, совмещение должностей в предоставители финансовых услуг.

В то же время документ предусматривает обязанность для страховщиков и объединенных кредитных союзов согласовывать с Национальным банком назначения руководителей на должность. Остальные участники рынка должны будут сообщать НБУ о назначении руководителей.

Национальный банк предлагает комплексно изменить подходы к оценке финансового состояния поставщиков финансовых услуг. Так, Положение предусматривает критерии оценки финансового состояния юридического лица или имущественного положения физического лица для каждого конкретного случая (критерии оценки при регистрации или лицензирования, приобретения существенного участия и т.д.).

Новые правила будут предусматривать обязанность лиц раскрывать информацию о размере собственных средств, источники их происхождения, а также маршрут платежа.

"Национальный банк будет оценивать финансовый или имущественный состояния лица на основании информации аудитора, в частности к выводу о наличии у заявителя собственных / денежных средств, а также оценку достаточности подтверждений источников их происхождения", отмечается в сообщении.

При этом подчеркивается, что все процедуры лицензирования и регистрации осуществляться в электронной форме. В то же время Положение предусматривает право Национального банка переходить на бумажную форму коммуникации.

Как сообщалось, 30 марта 2021 года правлением Национального банка было принято постановление "Об утверждении Положения об определении условий осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг, осуществление которых требует соответствующей лицензии (лицензионных условий)". Этот документ фактически стал "временными" лицензионными условиями, которые не меняли подходы к лицензированию небанковских учреждений.