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Золото дорожает 1 июля на фоне распространения нового штамма COVID
09:30 01.07.2021 |
Цена на золото в четверг утром растет на фоне возобновившихся опасений, связанных с пандемией коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.03 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,3%, или на 5,25 доллара - до 1777 долларов за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,71% - до 25,352 доллара за унцию.
Инвесторы в начале третьего квартала обеспокоены распространением в мире нового штамма COVID-19 "дельта". Некоторые страны, в частности, Великобритания, вновь ужесточают карантинные ограничения.
Введение нового локдауна может замедлить восстановление экономической активности в мире. На этом фоне на рынках растет интерес к надежным активам, включая золото.
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