В JPMorgan заявили о падении интереса институционалов к биткоину

Интерес институциональных инвесторов к первой криптовалюте иссяк и даже стал отрицательным после майской коррекции. Об этом заявил стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу в эфире CNBC.

Он подчеркнул, что постепенное снижение потока средств крупных инвесторов в биткоин-продукты аналитики зафиксировали еще в апреле 2021 года. Уже тогда некоторые институционалы начали выводить деньги с рынка, добавил аналитик.

«Институциональный интерес к биткоину и другим криптовалютам иссяк и даже стал отрицательным в мае 2021 года. В настоящее время он, вероятно, близок к нулевому уровню», - сказал Панигирцоглу.

Также в апреле начался переток средств инвесторов из цифрового золота в альткоины, в частности - Ethereum. Сейчас, по его словам, ситуация стала обратной.

Однако приток институциональных средств в биткоин значительно уступает тому, который наблюдался в четвертом квартале 2020 года, и в целом, рынок находится в медвежьей фазе, отметил Панигирцоглу. Одним из индикаторов выхода из нее он считает рост рыночной доли биткоина выше 50%. На момент написания доминирование флагмана составляет 44,8%, согласно CoinGecko.

Комментируя волатильность цены первой криптовалюты, аналитик заявил, что ожидает ее стабилизации в ближайшие недели.



