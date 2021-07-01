Финансовые новости
- |
- 01.07.21
- |
- 00:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
НБУ сделал потребительское кредитование менее привлекательным для банков
23:38 30.06.2021 |
Национальный банк Украины ввел повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Увеличится доля кредитов, которые банки будут финансировать не депозитами вкладчиков, а собственным капиталом.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Повышение произойдет в два этапа:
* до 125% - на 1 июля 2021 года;
* до 150% - на 1 января 2022 года.
"Введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков и в целом будет способствовать сохранению финансовой стабильности. Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться прибыльным и привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной", - говорится в сообщении.
Текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит в течение 2021 года потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн на случай неблагоприятных условий.
Напомним, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2021 года в национальной валюте составляли 34,1% годовых. По сравнению с апрелем ставки выросли на 0,1 п. п.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Из НБУ уходит еще один топ-менеджер
|Большая цена маленькой наглости. Сумеет ли Запад выдавить из Зеленского судебную реформу
|«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента
|Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доллар подорожал на фоне бунта в Нацбанке. Новые законы под МВФ не помогли
|НБУ сделал потребительское кредитование менее привлекательным для банков
|Нацбанк начал сворачивать программу долгосрочного рефинансирования банков
|Из НБУ уходит еще один топ-менеджер
|Депозитные ставки для физлиц 30.06.21
|НБУ разрешил бизнесу самостоятельно формировать перечень лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карточки
Это интересно
|Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете
|Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется
|Один из богатейших держателей криптовалюты утонул на море во время купания
|Представлена недорогая технология зарядки смартфонов за 5 минут
|Windows 11 поддерживает динамическую частоту экрана для экономии заряда аккумулятора ноутбука
|Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud заработал через браузер на любых устройствах
|Volkswagen завершит продажи машин с ДВС через 12-14 лет