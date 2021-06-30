Финансовые новости
- |
- 30.06.21
- |
- 19:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Крейг Райт выиграл суд по делу о white paper биткоина
15:42 30.06.2021 |
Высокий суд Лондона вынес решение в пользу самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта в деле против владельца сайта Bitcoin.org под псевдонимом Cobra. Об этом сообщили в юридической фирме Ontier.
Согласно уведомлению, 28 июня судья запретил ответчику нарушать авторские права Райта в Великобритании «как путем предоставления возможности скачивания white paper с веб-сайта Bitcoin.org, так и любым другим способом».
Cobra должен разместить на своем сайте копию решения в течение шести месяцев.
«Суд также постановил провести расследование для установления ущерба, причиненного нарушением авторских прав Райта в Великобритании, а также взыскать с Cobra компенсацию судебных издержек», - говорится в сообщении.
Сумма последних составила £35 000 (около $48 600), пишет Decrypt.
Слушание проводилось удаленно. Ответчик присутствовал на заседании, но отказался делать заявления в целях сохранения анонимности, в связи с чем суд принял решение по умолчанию.
«Рад оплатить Крейгу его издержки по делу о white paper биткоина. Как насчет оплаты в BTC на адрес, связанный с блоком #9?», - написал Cobra.
В 2019 году Райт оформил на себя авторское право на white paper и исходный код биткоина. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота Сатоши Накамото.
Напомним, в январе 2021 года Райт обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Cobra отказался пойти на этот шаг. Позже он сообщил об угрозах убийством со стороны некоего лица, «связанного с сообществом Bitcoin SV».
С аналогичным требованием юристы Ontier обратились в платежную компанию Square, на сайте которой размещена копия документа. В феврале организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) потребовала от Райта пояснить, на каком основании он предъявляет авторские права на white paper.
В апреле альянс подал иск против самопровозглашенного создателя биткоина. Представители COPA потребовали признать, что ответчик не имеет отношения к написанию документа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента
|Расследование дела вагнеровцев: Положит ли ВСК начало импичменту Зеленского
|Плюс 400 грн с июля не будет. Почему Кабмин отложил доплаты пенсионерам
|Зачем ФОПы решили отнести гроб Зеленскому - интервью с Алексеем Голобуцким
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Депозитные ставки для физлиц 30.06.21
|НБУ разрешил бизнесу самостоятельно формировать перечень лиц, имеющих право использовать корпоративные платежные карточки
|Цены на строймонтажработы в Украине в мае возросли на 16,8% - Госстат
|Крейг Райт выиграл суд по делу о white paper биткоина
|«НБУ далеко отошел от стандартов» – из Нацбанка идут все руководители департамента
|Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч
Это интересно
|Из LinkedIn утекли данные 92 % всех учётных записей, они продаются в интернете
|Илон Маск готов вложить в спутниковый интернет Starlink до $30 млрд, если потребуется
|Один из богатейших держателей криптовалюты утонул на море во время купания
|Представлена недорогая технология зарядки смартфонов за 5 минут
|Windows 11 поддерживает динамическую частоту экрана для экономии заряда аккумулятора ноутбука
|Потоковый игровой сервис Microsoft xCloud заработал через браузер на любых устройствах
|Volkswagen завершит продажи машин с ДВС через 12-14 лет