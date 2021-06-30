Крейг Райт выиграл суд по делу о white paper биткоина

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу самопровозглашенного создателя биткоина Крейга Райта в деле против владельца сайта Bitcoin.org под псевдонимом Cobra. Об этом сообщили в юридической фирме Ontier.

Согласно уведомлению, 28 июня судья запретил ответчику нарушать авторские права Райта в Великобритании «как путем предоставления возможности скачивания white paper с веб-сайта Bitcoin.org, так и любым другим способом».

Cobra должен разместить на своем сайте копию решения в течение шести месяцев.

«Суд также постановил провести расследование для установления ущерба, причиненного нарушением авторских прав Райта в Великобритании, а также взыскать с Cobra компенсацию судебных издержек», - говорится в сообщении.

Сумма последних составила £35 000 (около $48 600), пишет Decrypt.

Слушание проводилось удаленно. Ответчик присутствовал на заседании, но отказался делать заявления в целях сохранения анонимности, в связи с чем суд принял решение по умолчанию.

«Рад оплатить Крейгу его издержки по делу о white paper биткоина. Как насчет оплаты в BTC на адрес, связанный с блоком #9?», - написал Cobra.

В 2019 году Райт оформил на себя авторское право на white paper и исходный код биткоина. Позже в Бюро авторского права США уточнили, что не признали его создателем цифрового золота Сатоши Накамото.

Напомним, в январе 2021 года Райт обвинил сайты Bitcoin.org и Bitcoincore.org в нарушении авторских прав и потребовал удалить white paper. Cobra отказался пойти на этот шаг. Позже он сообщил об угрозах убийством со стороны некоего лица, «связанного с сообществом Bitcoin SV».

С аналогичным требованием юристы Ontier обратились в платежную компанию Square, на сайте которой размещена копия документа. В феврале организация Cryptocurrency Open Patent Alliance (COPA) потребовала от Райта пояснить, на каком основании он предъявляет авторские права на white paper.

В апреле альянс подал иск против самопровозглашенного создателя биткоина. Представители COPA потребовали признать, что ответчик не имеет отношения к написанию документа.



