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Рада поддержала увеличение гарантированной суммы вкладов до 600 тысяч
Верховная Рада на заседании 30 июня поддержала в первом чтении законопроект №5542-1, которым предлагается к 2023 году увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тысяч грн, а также присоединить к системе гарантирования Ощадбанк.
Об этом известно из заседания Рады.
Документ поддержали 235 нардепов.
Им предусматривается увеличение гарантированной суммы возмещения средств по вкладам с 200 тысяч гривень до 400 тысяч гривень со дня вступления в силу закона и до 31 декабря 2022 года.
С 1 января 2023 года гарантированная сумма возрастет до 600 тысяч гривень.
Автор альтернативного законопроекта и председатель налогового комитета ВР Данил Гетманцев отметил, что этот законопроект - не только о "возвращении Ощадбанка в систему гарантирования вкладов, он также и о плавности этого процесса".
По его словам, проект закона утверждает порядок проведения стресс-тестирования системы гарантирования вкладов физлиц.
Кроме этого, он определяет механизм урегулирования задолженности Фонда по векселям, выданным в обмен на гособлигации в 2015-16 годах в сумме 68,9 млрд грн.
Документ ранее поддержал комитет Верховной Рады, также альтернативный законопроект поддержали в НБУ и Минфине.
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