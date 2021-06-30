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Золото дешевеет 30 июня на фоне роста рисковых настроений
09:28 30.06.2021 |
Цена на золото в среду утром снижается на фоне роста спроса инвесторов на риск, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.07 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,31%, или на 5,45 доллара, до 1758,1 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,06%, до 25,883 доллара за унцию.
На рынке наблюдается рост спроса на рисковые активы в связи с сохранением оптимистичных настроений относительно перспектив восстановления мировой экономики.
Рыночный стратег IG в Сингапуре Йип Цзюнь Жун (Yeap Jung Rong), чьи слова приводит агентство Блумберг, считает, что после небольшого роста золото вновь ослабевает. Он также отметил, что данные о росте индекса доверия потребителей США в июне предполагают улучшение потребительских расходов населения в будущем, и это положительно отразится на долларе.
По итогам первого полугодия стоимость драгоценного металла упала на 7,8%. При этом по итогам второго квартала золото подорожало на 2,3%.
Кроме восстановления мировой экономики, давление на золото оказало укрепление курса доллара, которое наблюдалось после июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор представил прогнозы о возможном повышении ставки раньше, чем ожидалось.
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