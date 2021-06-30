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Glassnode: краткосрочные инвесторы продали биткоины в убыток на $3,83 млрд
09:12 30.06.2021 |
На прошлой неделе объем реализованных с убытком биткоинов краткосрочными инвесторами достиг $3,83 млрд. Согласно Glassnode, с учетом проданных в прибыль на $383 млн монет долгосрочными держателями общий убыток составил максимальные в истории $3,45 млрд.
Совокупный показатель обновил предыдущий рекорд в $2,65 млрд.
Метрика оценивается по стоимости выходов неизрасходованных транзакций (UTXO). По оценкам аналитиков, 2,44% от рыночного предложения в распоряжении долгосрочных инвесторов убыточно.
Падение цены ниже $30 000 вызвало панические продажи как среди краткосрочных, так и долгосрочных держателей биткоина. Потери первых в среднем составили 13,4% (в марте 2020 года они достигли 15,4%). Холдеры избавлялись от монет, которые ранее приобрели в диапазоне от $9200 до $16 300.
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