Курс евро стабилен к доллару 30 июня после выхода статистики по еврозоне

Курс евро в среду днем стабилен к доллару после публикации статданных по рынку труда Германии и инфляции в странах еврозоны, свидетельствуют котировки на торгах.

По состоянию на 12.40 EEST курс евро к доллару остается на уровне предыдущего закрытия в 1,1895 доллара; курс доллара к иене также остался на уровне предыдущего закрытия в 110,47 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,05%, до 92,1 пункта.

Европейские инвесторы оценивают ряд макроэкономических статданных. Так, безработица в Германии в июне составила 5,9%, не изменившись по сравнению с пересмотренным показателем мая. Данные совпали с прогнозом аналитиков.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны в июне, по предварительной оценке, замедлилась до 1,9% с 2% месяцем ранее. Показатель также совпал с прогнозом аналитиков.

По словам аналитиков ING, которые приводит газета Wall Street Journal,т данные по инфляции вряд ли повлияют на стимулирующую денежно-кредитную политику ЕЦБ.