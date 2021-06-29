Зампреды НБУ Рожкова и Сологуб предлагали повысить учетную ставку до 8%

Первая замглавы Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова и замглавы Дмитрий Сологуб на заседании членов комитета по монетарной политике (КМП) 16 июня предлагали повысить учетную ставку до 8% в связи с ускорением инфляции.

"Я была одной из трех членов комитета, которые голосовали за повышение учетной ставки. Инфляция в стране ускорилась и оставалась выше нашего прогноза. В мае она составила 9,5% в годовом измерении. (...) По моему мнению, сохранение учетной ставки неизменной может ухудшить инфляционные ожидания", - написала Рожкова в Facebook в четверг.

Первая замглавы прогнозирует, что тренд на ускорение инфляции, может оказаться не таким временным, как ожидалось раньше.

"Я голосовал за повышение ставки, поскольку считаю, что, несмотря на в основном транзитивную природу текущего инфляционного шока, монетарная политика остается достаточно мягкой на фоне устойчивого восстановления экономики после коронакризиса", - написал Сологуб в Twitter во вторник.

Как сообщалось, сохранение учетной ставки на уровне 7,5% 16 июня поддержали семь из десяти членов КМП НБУ, еще трое членов комитета предлагали действовать более решительно и поднять ставку до 8%.

