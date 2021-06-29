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Справочный курс гривны 29 июня повышен на 25,9 коп до 27,1787 грн/$1
12:28 29.06.2021 |
Национальный банк 26 июня повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 25.9 коп. до 27.1787 UAH/USD.
|Показатель
|25.06.2021
|29.06.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.4377
|27.1787
|0.944
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