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В ФРС назвали стейблкоин Tether «вызовом» для финансовой стабильности
12:13 29.06.2021 |
Стейблкоин Tether (USDT) угрожает стабильности финансовой системы, считает президент Федерального резервного банка (ФРС) Бостона Эрин Розенгрен. В одном из слайдов презентации он назвал токен «новым разрушителем» рынка краткосрочного кредитования.
В день презентации, 25 июня, Розенгрен раскрыл свою позицию подробнее в интервью Yahoo Finance.
«Если вы посмотрите на их [стейблкоинов] портфели, они выглядят как портфели основного фонда денежного рынка, но, возможно, более рискованные», - пояснил президент ФРС Бостона.
Он добавил, что у Tether имеется множество активов, спред по которым стал «достаточно широким» в пандемию коронавируса.
«Нам следует подумать шире, что может разрушить рынок краткосрочного кредитования. Конечно, стейблкоины - один из элементов», - заявил Розенгрен.
Президент ФРС Бостона также выразил опасения касательно отсутствия регулирования рынка стейблкоинов, который, по его словам, «становится все более важным сектором экономики».
«Мы должны серьезно отнестись к вопросу о том, что произойдет, когда люди очень быстро побегут из этих инструментов», - добавил Розенгрен.
На момент написания капитализация Tether составляет $63 млрд, согласно CoinGecko.
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