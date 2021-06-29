В ФРС назвали стейблкоин Tether «вызовом» для финансовой стабильности

Стейблкоин Tether (USDT) угрожает стабильности финансовой системы, считает президент Федерального резервного банка (ФРС) Бостона Эрин Розенгрен. В одном из слайдов презентации он назвал токен «новым разрушителем» рынка краткосрочного кредитования.

Данные: ФРС Бостона.

В день презентации, 25 июня, Розенгрен раскрыл свою позицию подробнее в интервью Yahoo Finance.

«Если вы посмотрите на их [стейблкоинов] портфели, они выглядят как портфели основного фонда денежного рынка, но, возможно, более рискованные», - пояснил президент ФРС Бостона.

Он добавил, что у Tether имеется множество активов, спред по которым стал «достаточно широким» в пандемию коронавируса.

«Нам следует подумать шире, что может разрушить рынок краткосрочного кредитования. Конечно, стейблкоины - один из элементов», - заявил Розенгрен.

Президент ФРС Бостона также выразил опасения касательно отсутствия регулирования рынка стейблкоинов, который, по его словам, «становится все более важным сектором экономики».

«Мы должны серьезно отнестись к вопросу о том, что произойдет, когда люди очень быстро побегут из этих инструментов», - добавил Розенгрен.

На момент написания капитализация Tether составляет $63 млрд, согласно CoinGecko.