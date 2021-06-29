Финансовые новости
- |
- 29.06.21
- |
- 14:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 25.06.2021
10:51 29.06.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|25.05.2021
|6.7291
|26.05.2021
|6.6475
|27.05.2021
|6.6588
|28.05.2021
|6.6658
|31.05.2021
|6.5958
|01.06.2021
|6.6423
|02.06.2021
|6.6444
|03.06.2021
|6.6563
|04.06.2021
|6.4600
|07.06.2021
|6.6371
|08.06.2021
|6.7739
|09.06.2021
|6.6343
|10.06.2021
|6.6853
|11.06.2021
|6.6653
|14.06.2021
|6.7925
|15.06.2021
|6.6765
|16.06.2021
|6.6904
|17.06.2021
|6.8444
|18.06.2021
|6.9150
|22.06.2021
|6.8045
|23.06.2021
|6.8310
|24.06.2021
|6.7375
|25.06.2021
|6.7484
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Изменения в Конституции: Когда Зеленский попытается сделать президентско-парламентскую республику
ТОП-НОВОСТИ
|Концлагерный союз. Зачем Кремль начал интеграцию ОРДО с ОРЛО
|Позитив недели. Наш ВПК представил новинки на выставке в Киеве
|Неожиданная продажа валюты «Укравтодором» укрепила гривню на межбанке
|Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро 29 июня ускоряет снижение к доллару на коронавирусных опасениях
|Фондовые биржи Азии 29 июня закрылись снижением на ситуации с коронавирусом
|Справочный курс гривны 29 июня повышен на 25,9 коп до 27,1787 грн/$1
|В ФРС назвали стейблкоин Tether «вызовом» для финансовой стабильности
|Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 25.06.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 29.06.21
Это интересно
|Ferrari представила первый дорожный суперкар с двигателем V6
|Австралия будет штрафовать IT-гигантов и отправлять в тюрьму пользователей за неприемлемые посты
|Основатели криптобиржи Africrypt украли биткойнов на 3,6 миллиарда долларов
|Представлены умные очки для смартфона с экранами Micro OLED производства Sony — TCL NxtWear G
|Google вдвое снизит комиссию для разработчиков с оборотом до миллиона долларов США в год
|Microsoft собирается обновлять Windows 11 лишь раз в год