Финансовые новости
- |
- 26.06.21
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нацбанк увеличил покупку и продажу валюты не межбанке
23:02 25.06.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) за неделю с 22 по 25 июня выкупил на межбанковском валютном рынке $128 млн, тогда как продал - $78,5 млн.
Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Все операции НБУ на межбанке были проведены путем интервенций по единому курсу.
В целом с начала года Нацбанк выкупил в резервы $947,3 млн, а продал - $169,5 млн.
Тем временем официальный курс гривни снизился с 27,1935 грн/$ в начале недели до 27,3964 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 25 июня.
Как сообщалось, на минувшей неделе с 14 по 18 июня Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $113,8 млн, тогда как продал - $20 млн.
Неделей ранее, с 7 по 11 июня, НБУ купил на межбанковском валютном рынке $375 млн. До этого регулятор выкупил в июне на межбанке $40 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский и «вагнеровцы». Пять выводов из откровений президента в интервью «1+1»
|Признания, подозрения и угрозы: О чем рассказал Зеленский «1+1» и как это ему вылезет боком
|Зеленский и заморозка на Донбассе. Как украинцы сами станут крайними
|Законы для «слуг» и законы для «народа»: Чего мы не замечали в работе Верховной Рады
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Неожиданная продажа валюты «Укравтодором» укрепила гривню на межбанке
|Нацбанк увеличил покупку и продажу валюты не межбанке
|Курс евро 25 июня растет к доллару перед выходом макростатистики
|Справочный курс гривны 24 июня понижен на 10,85 коп до 27,3749 грн/$1
|Фондовые биржи Азии 25 июня закрылись ростом на общем оптимизме
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.06.21
Это интересно
|Google вдвое снизит комиссию для разработчиков с оборотом до миллиона долларов США в год
|Microsoft собирается обновлять Windows 11 лишь раз в год
|Представлен обновленный Dacia Duster
|США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю
|Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США
|Peugeot представила новый 308 в кузове универсал