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Справочный курс гривны 24 июня понижен на 10,85 коп до 27,3749 грн/$1
12:42 25.06.2021 |
Национальный банк 25 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 6.28 коп. до 27.4377 UAH/USD.
|Показатель
|24.06.2021
|24.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.3749
|27.4377
|0.229
По материалам:
Интерфакс-Украина
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