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Стоимость золота коррекционно растет 25 июня
09:18 25.06.2021 |
Цена на золото немного поднимается в пятницу утром после снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.49 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,15%, или на 2,75 доллара, до 1779,4 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,47%, до 26,172 доллара за унцию.
Золото коррекционно растет после снижения по итогам четверга на фоне увеличения спроса на рисковые активы.
Снижение спроса на надежные активы было вызвано новостями о том, что президент США Джо Байден объявил о договоренности о принятии "инфраструктурного пакета" в размере 1 триллиона долларов.
Аналитики OCBC, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, ожидают дальнейшего снижения стоимости драгоценного металла в краткосрочной перспективе.
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