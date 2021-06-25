Нацбанк изменил правила кредитования инвестиционных объектов

Национальный банк Украины вводит новые подходы к оценке кредитного риска по специализированным видам кредитования, к которым относятся проектное, объектное финансирование и финансирование сооружения/приобретения недвижимого имущества, генерирующего доход.

Обновленные требования совершенствуют действующие подходы к оценке кредитов под инвестиционные проекты, установленные Положением об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, сообщает пресс-служба НБУ.

Обновленная методология соответствует принципам и рекомендациям Базельского комитета по банковскому надзору, требованиям европейского законодательства, основывается на подходах международных рейтинговых агентств и анализе статистических данных банков Украины. Оценка таких кредитов не может быть осуществлена по стандартной модели, определенной Национальным банком для юридических лиц, так как источник их погашения - будущие денежные потоки от реализации проекта. Следовательно, на момент выдачи таких кредитов отсутствуют релевантные фактические финансовые данные заемщика, которые можно использовать для оценки вероятности дефолта (PD) по стандартной методологии.

Согласно, обновленной методологии определение класса должника по специализированному кредиту будет происходить с применением многофакторной модели, которая включает как количественные показатели, так и качественные характеристики, которые отражают финансовые показатели проекта, риски его реализации, устойчивость инициатора проекта и уровень защиты интересов банка-кредитора. Модель является взвешенной, что предусматривает учет установленных показателей и характеристик с определенными весовыми коэффициентами в зависимости от вида специализированного кредитования и этапа реализации проекта (предэксплуатационный или эксплуатационный). Такой подход обеспечивает учет особенностей различных видов специализированного кредитования, большую чувствительность и точность, что позволило снизить диапазоны значений PD должников.

Регулятор совершенствует методологию оценки специализированных кредитов, чтобы одновременно обеспечить достоверную оценку рисков и способствовать расширению возможностей украинской банковской системы по поддержке экономического роста страны.

Введение новых требований по оценке специализированных кредитов будет происходить поэтапно:

* до 20 сентября 2021 года - разработка/доработка банками внутрибанковских положений;

* по состоянию на 1 ноября 2021 года и на 1 января 2021 года - расчет кредитного риска в тестовом режиме с информированием Национального банка по установленной форме о результатах расчета;

* начиная с 31 декабря 2021 года - расчет в соответствии с обновленными требованиями Положения №351 размера кредитного риска по специализированным кредитам (по кредитам, предоставленным после 01 октября 2021 года);

* до 31 декабря 2022 года - переход к расчету размера кредитного риска по инвестиционным кредитам, предоставленным до 1 октября 2021 года, с использованием модели оценки специализированного кредитования.

В течение этого переходного периода банкам предоставляется право:

* применять во время определения значения PD должника-юридического лица порядок, предусмотренный для оценки инвестиционных проектов, или порядок, предусмотренный для Z-модели;

* не применять при определении коэффициента участия инициатора проекта в финансировании проекта (финансовый леверидж) норму в части ограничения превышения суммы денежных средств, вносимых инициатором проекта по соглашениям, условиями которых предусмотрен возврат этих взносов после полного погашения должником-юридическим лицом обязательств по специализированным кредитом, над суммой взносов, внесенных на безвозвратной основе.