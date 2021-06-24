Участникам программы «Теплые кредиты» в июне возместили почти ₴50 миллионов

Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению в июне возместило 49,6 млн гривень участникам программы "Теплые кредиты".

Как передает Укринформ, об этом сообщает Госэнергоэффективности.

"Госэнергоэффективности осуществило очередное возмещение участникам программы "Теплые кредиты", а именно - компенсировано 49,57 млн гривень в соответствии с реестрами заемщиков, предоставленными банками. В частности, в этот раз из госбюджета выплачено: 48,02 млн гривень - домохозяйствам, которые внедрили энергоэффективные мероприятия в рамках программы; 1,55 млн гривень - семьям, которые установили твердотопливные котлы", - говорится в сообщении.

Всего в этом году участники программы "Теплые кредиты" получили компенсаций на сумму 92,6 млн гривень, а с начала действия программы в октябре 2014 года - 3,42 млрд гривень.

Как сообщалось, в этом году более 10 тысяч домохозяйств воспользовались государственной программой по энергоэффективности и привлекли около 404 млн грн кредитных средств на утепление жилья ("теплых кредитов"). За 6 лет введения государственной помощи в рамках программы "Теплые кредиты" этой возможностью воспользовались более 850 тыс. семей.