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Информация об агентстве
Участникам программы «Теплые кредиты» в июне возместили почти ₴50 миллионов
Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению в июне возместило 49,6 млн гривень участникам программы "Теплые кредиты".
Как передает Укринформ, об этом сообщает Госэнергоэффективности.
"Госэнергоэффективности осуществило очередное возмещение участникам программы "Теплые кредиты", а именно - компенсировано 49,57 млн гривень в соответствии с реестрами заемщиков, предоставленными банками. В частности, в этот раз из госбюджета выплачено: 48,02 млн гривень - домохозяйствам, которые внедрили энергоэффективные мероприятия в рамках программы; 1,55 млн гривень - семьям, которые установили твердотопливные котлы", - говорится в сообщении.
Всего в этом году участники программы "Теплые кредиты" получили компенсаций на сумму 92,6 млн гривень, а с начала действия программы в октябре 2014 года - 3,42 млрд гривень.
Как сообщалось, в этом году более 10 тысяч домохозяйств воспользовались государственной программой по энергоэффективности и привлекли около 404 млн грн кредитных средств на утепление жилья ("теплых кредитов"). За 6 лет введения государственной помощи в рамках программы "Теплые кредиты" этой возможностью воспользовались более 850 тыс. семей.
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