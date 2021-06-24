Акции Coinbase упали до рекордного минимума на фоне обвала биткоина

Курсы акций связанных с криптоиндустрией компаний Coinbase, MicroStrategy и Galaxy Digital снизились на фоне коррекции рынка 22 июня, но восстановились после преодоления биткоином локального дна.

В понедельник котировки представленной на Nasdaq биткоин-биржи Coinbase в моменте упали до уровня $210,77 за бумагу, что соответствует рекордному минимуму. По отношению к цене открытия при листинге курс акций снизился на 44%.

На момент написания ценные бумаги торгуются на отметке $222,63. По отношению к цене открытия торговой сессии их стоимость выросла на 2,8%.

Котировки Coinbase (COIN) биржи Nasdaq. Данные: TradingView.

Акции компании MicroStrategy, на балансе «дочки» которой - MacroStrategy - 105 084 BTC, за прошлую торговую сессию подорожали на 3,9% и на момент написания торгуются на отметке $556 за бумагу.

Котировки MicroStrategy (MSTR) биржи Nasdaq. Данные: TradingView.

Акции криптовалютного торгового банка Galaxy Digital, представленные на Фондовой бирже Торонто (TSX), в течение торговой сессии выросли на 7,4% и на момент написания торгуются на отметке $19,87 за бумагу.

Котировки Galaxy Digital (GLXY) биржи TSX. Данные: TradingView.



