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Золото дешевеет 24 июня на неопределенности с монетарной политикой ФРС
09:21 24.06.2021 |
Цена на золото снижается в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.02 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,44%, или на 7,8 доллара, до 1775,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,73%, до 25,92 доллара за унцию.
На предыдущей неделе прошло заседание Федрезерва США, по итогам которого регулятор привел прогноз о более скором повышении ставки. Это вызвало резкий рост курса доллара, что, в свою очередь, негативно отразилось на стоимости золота.
Некоторая неопределенность была также вызвана комментариями представителей ФРС. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв ожидает замедления инфляции в ближайшее время до целевого уровня в 2% - это означает, что ФРС по-прежнему придерживается изначального курса своей политики.
В то же время президент Резервного банка в Далласе отметил, что повышение ставки возможно уже в 2022 году, а экономика достигнет того состояния, когда можно сокращать объем выкупа активов регулятором, раньше, чем предполагают инвесторы.
На этом фоне аналитики Oanda отмечают в комментарии газете Wall Street Journal, что золото на данный момент может неустойчиво торговаться в диапазоне от 1760 до 1800 долларов за унцию до конца недели.
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