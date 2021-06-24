Золото дешевеет 24 июня на неопределенности с монетарной политикой ФРС

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Золото дешевеет 24 июня на неопределенности с монетарной политикой ФРС

 

Цена на золото снижается в четверг утром, инвесторы продолжают оценивать перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.02 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,44%, или на 7,8 доллара, до 1775,55 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевел на 0,73%, до 25,92 доллара за унцию.

На предыдущей неделе прошло заседание Федрезерва США, по итогам которого регулятор привел прогноз о более скором повышении ставки. Это вызвало резкий рост курса доллара, что, в свою очередь, негативно отразилось на стоимости золота.

Некоторая неопределенность была также вызвана комментариями представителей ФРС. Глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что Федрезерв ожидает замедления инфляции в ближайшее время до целевого уровня в 2% - это означает, что ФРС по-прежнему придерживается изначального курса своей политики.

В то же время президент Резервного банка в Далласе отметил, что повышение ставки возможно уже в 2022 году, а экономика достигнет того состояния, когда можно сокращать объем выкупа активов регулятором, раньше, чем предполагают инвесторы.

На этом фоне аналитики Oanda отмечают в комментарии газете Wall Street Journal, что золото на данный момент может неустойчиво торговаться в диапазоне от 1760 до 1800 долларов за унцию до конца недели.
По материалам: ПРАЙМ
 

ПО РУБРИКАМ

13:11 Евро дорожает к доллару 24 июня на данных из Германии

12:35 Азиатские биржи 12 июня закрылись разнонаправленно вслед за рынками США

12:25 Справочный курс гривны 24 июня понижен на 10,85 коп до 27,3749 грн/$1

11:41 Участникам программы «Теплые кредиты» в июне возместили почти ₴50 миллионов

11:12 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.06.21

11:01 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.06.21

10:58 Остаток средств на корсчетах банков 24.06.21

10:55 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.06.2021

09:28 Акции Coinbase упали до рекордного минимума на фоне обвала биткоина

09:21 Золото дешевеет 24 июня на неопределенности с монетарной политикой ФРС

08:44 Опрос: треть институционалов назвали криптовалюты «крысиным ядом»

07:55 Nasdaq Composite 23 июня достиг нового рекордного уровня закрытия

23.06 Доллар 23 июня растет по отношению к иене, дешевеет к большинству основных валют

23.06 Депозитные ставки для физлиц 23.06.21

23.06 Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года

• дальше…

12:30 Регион «Восточного партнерства» является приоритетным для ЕС - Боррель

10:01 Запад раскритиковал в ООН Россию из-за наемников в ЦАР

09:09 Инцидент у берегов аннексированного Крыма привлек внимание британских СМИ, увидевших в нем испытание Пекина

08:49 США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю

08:36 В США вынесен первый приговор по делу о штурме Капитолия

08:18 Возвращение русофобии: как в ПАСЕ разрушили мечты РФ в отношении Крыма

23.06 «Это - позор»: Еврокомиссия планирует правовые меры против венгерского закона о ЛГБТ

23.06 Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года

23.06 Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины

23.06 Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца

23.06 США и ЕС объединят усилия в борьбе против киберугроз, создав общую рабочую группу - глава внутренней безопасности США

23.06 Байден предложил эксперта по России на должность помощника главы Пентагона

23.06 Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

22.06 Победа флага: как ПАСЕ отказалась наказывать за символику Украины

22.06 Уровень цен в ЕС: Дания - самая дорогая, Румыния и Болгария - самые дешевые

• дальше…

11:37 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

09:15 Украина заняла 34-е место в рейтинге стартап-экосистем мира. Львов вырос на 99 пунктов

22.06 Минздрав намерен запустить кабинет пациента в «Дие» осенью

17.06 Медики рекомендуют начинать постковидную реабилитацию больного еще во время болезни

16.06 Кабмин продлил карантин в Украине до 31 августа и установил новые карантинные нормы

16.06 Власти Киева повысят тарифы на парковку в центре города

15.06 МВД получило 160 миллионов от штрафов за превышение скорости

15.06 Почти половина украинцев планирует рано или поздно вакцинироваться от коронавируса – опрос центра Разумкова

15.06 Почти половина украинцев пользуется украинским языком в быту – опрос

11.06 Количество мошеннических сделок на вторичном рынке недвижимости Киева сократилась на 70% - АСНУ

11.06 Жилье в формате «город в городе» по Киеву дороже проектов без инфраструктуры минимум на 20% – мнение

09.06 Эколог Владимир Борейко: Миллиард деревьев от Зеленского — дурной пиар, они просто засохнут

07.06 Украина переходит на Е-больничные – Ляшко

03.06 Ассоциация Аюрведа–Йога объявила о проведении всеукраинского видео чемпионата по йоге

03.06 С сентября в Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings

• дальше…

13:37 Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах - Представительство ЕС

13:28 Почему Зеленский за полтора года не смог найти нового Трубу в ГБР — интервью с Евгением Магдой

11:37 Общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации Украина-ЕС составляет 54%

08:18 Возвращение русофобии: как в ПАСЕ разрушили мечты РФ в отношении Крыма

23.06 Игра без правил. Чем налоговые идеи Кабмина опасны для экономики и бизнеса

23.06 Главные по коррупции. Почему Саакашвили обозвал министра Ткаченко барыгой

23.06 СНБО — прежде всего: Когда «слуги» запретят украинцам оспаривать санкции в судах

23.06 Несемся, но куда? АМКУ Зеленского хочет сократить размер наказания для олигархов

23.06 В Украине между центром и регионами заложен системный конфликт - мнение

23.06 Минобороны Британии: военные РФ не стреляли по эсминцу, корабль был в водах Украины

23.06 Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца

23.06 Дмитрий Сологуб переходит на работу в МВФ

23.06 Коболев и Зеркаль рассказали о роли Медведчука в газовых переговорах с Россией

23.06 Зеленский снова пообещал деньги медикам. Выдержит ли бюджет и когда начинать радоваться

23.06 Когда Украина сможет получить первые британские катера — прогноз Михаила Самуся

• дальше…

09:41 Представлен обновленный Dacia Duster

08:49 США и Южная Корея заблокировали продажу «полупроводниковой» компании Magnachip Китаю

08:32 Основатель McAfee Джон Макафи найден мертвым в испанской тюрьме после того, как суд одобрил его экстрадицию в США

23.06 Peugeot представила новый 308 в кузове универсал

23.06 Европейский суд постановил, что YouTube не несёт ответственности за нарушающий авторские права контент

23.06 Audi будет производить только электромобили

23.06 Представлен большой китайский кроссовер на базе Volvo XC90

22.06 Акции Microsoft подорожали до рекордного уровня в преддверии презентации Windows 11

22.06 В сентябре SpaceX Starlink сможет обеспечить спутниковое интернет-покрытие по всей Земле

22.06 Microsoft начала внедрять крупнейшее за десятилетия изменение Office

22.06 В Японии нашли способ снизить стоимость «зеленого» водорода на две трети

22.06 Первая попытка автономного судна пересечь Атлантический океан провалилась

18.06 В Европе предложили запретить рекламу машин с бензиновыми и дизельными двигателями

18.06 Джон Макафи заявил об утрате всех сбережений в криптовалютах

18.06 Эксперты научились распознавать дипфейки с 99-процентной точностью

• дальше…

18.06 Canon оснастила свои офисы камерами с ИИ, которые пускают внутрь только улыбающихся сотрудников

28.05 Более 10 000 сотрудниц требуют от Google 600 млн долларов из-за неравенства в оплате труда мужчин и женщин

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно