Опрос: треть институционалов назвали криптовалюты «крысиным ядом»

Только 10% опрошенных JPMorgan институциональных инвестиционных компаний торгуют криптовалютами. При этом треть респондентов назвали цифровые активы «крысиным ядом», сообщает Reuters.

22 июня на конференции Macro, Quantitative and Derivatives финансовый холдинг опросил около 3000 инвесторов из порядка 1500 учреждений. 80% организаций из числа тех, кто не вкладывал деньги в криптовалюты, заявили, что не собираются делать это в будущем.

Отвечая на вопрос о личных инвестициях в цифровые активы, 40% респондентов указали, что взаимодействуют с этими инструментами.

80% инвесторов ожидают, что регуляторы введут более жесткий контроль над новым классом активов, а 95% из них считают, что мошенничество в сфере криптовалют «присутствует в некоторой степени или широко распространено».



