Доллар 23 июня растет по отношению к иене, дешевеет к большинству основных валют

Доллар США снижается по отношению к евро и умеренно растет в паре с японской иеной в ходе торгов в среду.

Курс евро к доллару США составляет $1,1958 по сравнению с $1,1944 на закрытие предыдущей сессии.

Единой европейской валюте может быть трудно подняться выше отметки $1,2000, считает директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Уровень в $1,2100 или выше потребуется для того, чтобы евро отыграл потери, понесенные в результате недавней распродажи. По словам Якобсена, подъем евро после достигнутого на прошлой неделе минимума за два с половиной месяца "выглядит скромным".

Пара доллар/иена торгуется на уровне 110,88 иены против 110,67 иены по итогам торгов во вторник. В определенный момент торгов доллар достиг максимума за 14 месяцев на уровне 111,05 иены, пишет Trading Economics.

Рассчитываемый ICE индекс, отслеживающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет в ходе торгов 0,14%. Более широкий WSJ Dollar Index снижается на 0,15%.

Трейдеры в среду продолжили оценивать заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он сказал, что такой сценарий "очень-очень маловероятен", в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

При этом он признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal.

Тем не менее Пауэлл сказал, что целью ФРС является восстановление рынка труда, отметив, что одних лишь опасений роста инфляции будет недостаточно, чтобы повысить ставки.

ФРС по итогам июньского заседания, прошедшего на прошлой неделе, оставила денежно-кредитную политику без изменений, при этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок - показал, что большинство руководителей американского ЦБ - 13 человек - ждет увеличения ставок в 2023 году.

Фунт стерлингов торгуется в среду около $1,3988 против $1,3951 в предыдущий рабочий день и 1,1699 евро против 1,1680 евро.

Австралийский доллар дорожает к доллару США на 0,4% и находится на отметке $0,7583.