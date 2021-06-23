Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года

В Британии в обращение поступила недавно разработанная банкнота Банка Англии на 50 фунтов стерлингов с портретом математика Алана Тьюринга.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Дата выпуска банкноты в обращение совпадает с днем ​​рождения отца современной информатики и криптографа времен Второй мировой войны.

Это означает, что вся коллекция банкнот, которые печатаются на данный момент, впервые изготовлена из пластика.

Бумажные купюры на сумму 50 фунтов стерлингов и 20 фунтов стерлингов больше не будут принимать в магазинах с октября следующего года, хотя почтовые отделения все равно будут их обменивать.

Банк Англии также может поменять любые старые купюры на их номинал.

Купюра достоинством 50 фунтов стерлингов - наименее часто используемая из коллекции Банка. Ее будущее ставилось под сомнение в прошлом, банкнота даже описывалась как "валюта коррумпированных элит, преступлений всех видов и уклонения от уплаты налогов".

Однако в этом году в обращении все еще было 357 млн таких банкнот.

"Их используют чаще, чем люди думают", - сказала главный кассир Банка Англии Сара Джон, подпись которой стоит на банкноте.