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Великобритания выведет из обращения бумажные 20 и 50 фунтов с октября 2022 года
В Британии в обращение поступила недавно разработанная банкнота Банка Англии на 50 фунтов стерлингов с портретом математика Алана Тьюринга.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.
Дата выпуска банкноты в обращение совпадает с днем рождения отца современной информатики и криптографа времен Второй мировой войны.
Это означает, что вся коллекция банкнот, которые печатаются на данный момент, впервые изготовлена из пластика.
Бумажные купюры на сумму 50 фунтов стерлингов и 20 фунтов стерлингов больше не будут принимать в магазинах с октября следующего года, хотя почтовые отделения все равно будут их обменивать.
Банк Англии также может поменять любые старые купюры на их номинал.
Купюра достоинством 50 фунтов стерлингов - наименее часто используемая из коллекции Банка. Ее будущее ставилось под сомнение в прошлом, банкнота даже описывалась как "валюта коррумпированных элит, преступлений всех видов и уклонения от уплаты налогов".
Однако в этом году в обращении все еще было 357 млн таких банкнот.
"Их используют чаще, чем люди думают", - сказала главный кассир Банка Англии Сара Джон, подпись которой стоит на банкноте.
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