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Справочный курс гривны 23 июня понижен на 0,67 коп до 27,2664 грн/$1
12:27 23.06.2021 |
Национальный банк 23 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 0.67 коп. до 27.2664 UAH/USD.
|Показатель
|22.06.2021
|23.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.2597
|27.2664
|0.025
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