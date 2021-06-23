НКЦБФР расширил список финансовых пирамид

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) обновила список сомнительных финансовых проектов и финансовых пирамид, добавив в него шесть компаний. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.

В обновленный список включены: NPBFX, Gerchik & Co, Want.Brocker, GoldenStanley, KEIXO, TrustMacquarieCapital.

В НКЦБФР отмечают, что компании попали в список после того, как ряд их клиентов обратился к комиссии с сообщениями о потере значительных средств, инвестированных в эти проекты.

Также были получены обращения от юридических лиц с просьбой проверки деятельности ряда сомнительных инвестиционных компаний.

По результатам проверки комиссия обратилась к провайдеру с просьбой заблокировать вебстраницы фиктивных инвестиционных проектов, которым они предоставляют услуги хостинга.

Всего, по дынным НКЦБФР, в Украине работает 70 сомнительных финансовых проектов.