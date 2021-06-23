Стоимость золота слабо растет 23 июня после выступления главы ФРС США

Цена на золото коррекционно растет в среду утром после выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 EEST цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,15%, или на 2,7 доллара, до 1770,05 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожает на 0,46%, до 25,977 доллара за унцию.

Инвесторы обратили внимание на слова Пауэлла накануне о том, что Федрезерв по-прежнему считает, что ускорение инфляции будет временным, и в дальнейшем рост потребительских цен достигнет целевого уровня регулятора в 2%.

"Рынок консолидируется в диапазоне 1770-1800 долларов после распродажи на прошлой неделе, поскольку инвесторы изо всех сил пытаются получить больше ясности в отношении краткосрочных перспектив золота", - сказал агентству Market Watch аналитик трейдинговой группы Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).

На цену золота в последние дни влиял финансовый рынок США, в частности, курс доллара. По итогам июньского заседания ФРС представила прогноз, который предполагает более скорое, чем ожидалось ранее, повышение учётной ставки. После этого стоимость многих сырьевых активов резко упала. Аналитики отмечают, что котировки золота продолжают восстанавливаться после этого падения.