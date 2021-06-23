Евро дешевеет к доллару 23 июня в ожидании статистики по еврозоне

Курс евро в среду утром снижается по отношению к доллару перед публикацией макростатистики в еврозоне, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.15 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1919 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1938 доллара; курс доллара к иене растёт до 110,8 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,64 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 91,85 пункта.

Позднее в среду исследовательская организация Markit Economics опубликует предварительную оценку композитного индекса деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Аналитики полагают, что показатель вырос до 58,8 пункта с 57,1 пункта в мае.

Тем временем курс доллара вновь перешел к росту по отношению к другим основным мировым валютам после двух дней снижения. Ранее Федеральная резервная система США заявила о более скором повышении ставки рефинансирования, чем ожидалось ранее. Аналитики MUFG считают, что доллар может продолжить укрепляться, однако продолжительного роста не ожидается.

"Мы по-прежнему не верим, что это будет поворотным моментом, и продолжаем думать, что доллар ослабеет во второй половине года", - приводит мнение аналитиков газета Wall Street Journal.