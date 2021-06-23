PayPal и Visa стали партнерами инвестиционного фонда Blockchain Capital

Базирующаяся в Сан-Франциско венчурная фирма Blockchain Capital привлекла $300 млн для своего пятого по счету инвестиционного фонда. Платежная система Visa и компания PayPal выступили партнерами с ограниченной ответственностью (LP) структуры.

Для PayPal это первое подобное соглашение с фондом, ориентированным на блокчейн и цифровые активы. Хотя обе компании напрямую инвестировали в несколько криптостартапов, статус LP означает, что внешний менеджер будет размещать от их имени средства в более широкий спектр объектов.

«PayPal стремится содействовать развитию экосистемы компаний, делающих цифровые активы более доступными, полезными и безопасными. Инвестиции в новый фонд Blockchain Capital позволят нам сотрудничать с предпринимателями, определяющими будущее децентрализованной экономики и новой волны финансовых услуг», - заявил вице-президент PayPal Хосе Фернандес да Понте.

Blockchain Capital объявила о планах по запуску нового венчурного фонда на $250 млн в феврале 2020 года. Впоследствии его объем расширили до $300 млн.

Согласно пресс-релизу, Fund V поддержали стратегические инвесторы, пенсионные фонды, семейные офисы и крупные университетские эндаументы. Венчурная компания отметила, что спрос на участие в структуре превзошел ожидания.

В разговоре с CoinDesk генеральный партнер Blockchain Capital Спенсер Богарт отметил, что платежные гиганты ищут инвестиционные возможности в сфере блокчейна, потому что верят в нее. Однако им нужен «опытный гид», который поможет сориентироваться.

«Нет ничего лучше, чем свести стартап на ранней стадии развития с такими компаниями, как Visa и PayPal, помочь им заключить коммерческое соглашение, а также убедиться, что Visa и PayPal обладают решениями для продуктов, которые этот стартап хочет запустить», - сказал Богарт.

По словам генерального партнера, Blockchain Capital инвестирует эти $300 млн в стартапы на ранних стадиях. Компания приступила к размещению капитала нового фонда около года назад, однако большая часть средств осталась нетронутой.

Под управлением Blockchain Capital находятся активы стоимостью около $1,5 млрд. С момента основания в 2013 году она сделала свыше 110 инвестиций. В портфель фирмы входят Coinbase, Kraken, Anchorage, OpenSea, Aave и другие.



