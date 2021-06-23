Покупка земли: НБУ не будет выдвигать дополнительные требования к оценке заемщиков

С открытием рынка земли в Национальном банке обещают не выдвигать дополнительные требования к оценке платежеспособности заемщиков, которые планируют взять кредит на покупку земли или под ее залог.

Об этом во время пресс-брифинга в Национальном банке заявила первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова, передает Укринформ.

"На первом этапе, когда рынок земли открывается только для физических лиц и с ограничением в размерах участков для покупки, мы не ожидаем, что объем кредитов на приобретение земли будет расти быстрыми темпами. Вместе с тем для банков кредитование под залог земли в любом случае менее рисковое, поэтому эти кредиты будут привлекательными для банков", - отметила Рожкова.

По ее словам, банки готовы работать с "земельными" кредитами.

"У нас нет каких-то дополнительных требований к оценке качества заемщиков и кредитного риска, кроме имеющихся в правилах. Предполагаем, что некоторое время понадобится и заемщикам, и банкам на то, чтобы определиться с рыночной ценой такого залога", - говорит Екатерина Рожкова .

По данным НБУ, во время кризиса банки на определенное время время сделали паузу в кредитовании, но с третьего квартала прошлого года восстановили динамику.

Общие темпы прироста кредитного портфеля для физических лиц составляют 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, стремительными темпами возобновляется ипотека, прирост которой составил 27%. В то же время соотношение объемов ипотеки в ВВП составляет менее 1%. Это свидетельствует о том, что потенциал рынка очень высок.

Как сообщал Укринформ, Президент Владимир Зеленский 28 апреля 2020 года подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который Верховная Рада приняла 31 марта 2020 года.

В частности, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 года граждане Украины могут приобретать право собственности на земельные участки сельхозназначения площадью до 100 га. С 1 января 2024 года такую ​​возможность получат также юридические лица, собственниками которых являются украинцы. Они смогут покупать до 10 тыс. гектаров земли. Запрещена продажа государственных и коммунальных земель. Согласно закону, вопрос о том, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.