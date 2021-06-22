Уровень дефолтов корпоративных кредитов оказался ниже ожиданий НБУ на начало коронакризиса - отчет о финастабильности

"Доля общего количества должников, по кредитам которых был объявлен дефолт на протяжении 12 месяцев до конца апреля этого года, составила 4%. Однако в сегменте наибольших должников риски существенно выросли. Поэтому сумма долга, которая мигрировала в дефолт, составила 6%", – отмечается в отчете, обнародованном во вторник.
При этом НБУ отметил, что в секторе недвижимости, отельного бизнеса и электроэнергетике произошел дефолт только нескольких заемщиков.
В целом проблемы крупных кредитов чаще касались старых долгов наибольших бизнес-групп, подчеркивается в отчете.
"С начала кризиса 8 млрд грн кредитов крупных бизнес-групп "пошли" в дефолт и еще 25 млрд грн были реструктуризированы в связи с влиянием кризиса. Наиболее активно такие реструктуризации проводили государственные банки", – указал НБУ.
В то же время даже после нескольких реструктуризаций и уступок со стороны банков своевременный возврат долгов нескольких крупных проблемных должников все еще под вопросом, добавил регулятор.
Хотя в целом концентрации крупных кредитов на уровне системы значительно снизились, в отдельных банках проблема остается. Кредиты 20 крупнейшим бизнес-группам занимают 32% корпоративного портфеля всех банков (сокращение за четыре года - на 12 п.п.), а в корпоративном портфеле 10 крупнейших банков доля таких кредитов составляет 20% (на 14 п.п. ниже), указано в отчете.
"Большинство корпоративных банков владеет излишней долей крупных должников в портфеле, поэтому должны диверсифицировать кредитование", – отмечает регулятор.
"Уровень кредитных концентраций в отдельных банках все еще очень высок. Доля 20 крупнейших заемщиков в чистом корпоративном портфеле 10 крупнейших банков находится в диапазоне 25-52%", – указано в отчете.