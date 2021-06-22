Уровень дефолтов корпоративных кредитов оказался ниже ожиданий НБУ на начало коронакризиса - отчет о финастабильности

Доля общего количества должников, по кредитам которых был объявлен дефолт за год, с мая 2020 года по конец апреля 2021-го, составила 4%, в то время как годом ранее центробанк ожидал, что неработающими станет 10-15% кредитов в зависимости от сегмента.

"Доля общего количества должников, по кредитам которых был объявлен дефолт на протяжении 12 месяцев до конца апреля этого года, составила 4%. Однако в сегменте наибольших должников риски существенно выросли. Поэтому сумма долга, которая мигрировала в дефолт, составила 6%", – отмечается в отчете, обнародованном во вторник.

При этом НБУ отметил, что в секторе недвижимости, отельного бизнеса и электроэнергетике произошел дефолт только нескольких заемщиков.

В целом проблемы крупных кредитов чаще касались старых долгов наибольших бизнес-групп, подчеркивается в отчете.

"С начала кризиса 8 млрд грн кредитов крупных бизнес-групп "пошли" в дефолт и еще 25 млрд грн были реструктуризированы в связи с влиянием кризиса. Наиболее активно такие реструктуризации проводили государственные банки", – указал НБУ.

В то же время даже после нескольких реструктуризаций и уступок со стороны банков своевременный возврат долгов нескольких крупных проблемных должников все еще под вопросом, добавил регулятор.

Хотя в целом концентрации крупных кредитов на уровне системы значительно снизились, в отдельных банках проблема остается. Кредиты 20 крупнейшим бизнес-группам занимают 32% корпоративного портфеля всех банков (сокращение за четыре года - на 12 п.п.), а в корпоративном портфеле 10 крупнейших банков доля таких кредитов составляет 20% (на 14 п.п. ниже), указано в отчете.

"Большинство корпоративных банков владеет излишней долей крупных должников в портфеле, поэтому должны диверсифицировать кредитование", – отмечает регулятор.

"Уровень кредитных концентраций в отдельных банках все еще очень высок. Доля 20 крупнейших заемщиков в чистом корпоративном портфеле 10 крупнейших банков находится в диапазоне 25-52%", – указано в отчете.