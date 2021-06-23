НБУ повысит вес риска валютных ОВГЗ до 50% с 1 января-2022 и до 100% - с 1 июля-2022

Национальный банк Украины (НБУ) 1 января 2022 года повысит вес риска ОВГЗ в иностранной валюте до 50% и перенес на 1 июля 2022 года повышение этого показателя до 100%, свидетельствует отчет центробанка о финансовой стабильности.

"С 1 января 2022 года - начало следующего этапа повышения веса риска по ОВГЗ в иностранной валюте до 50% с последующим ростом до 100% с 1 июля 2022 года", - указано в отчете, обнародованном во вторник.

Как сообщалось, в декабре 2020 года НБУ ввел вес риска ОВГЗ на уровне 20% с 1 апреля 2021 года, планировал довести этот показатель до 100% к концу 2021 года.

