Банки в мае получили заявки на реструктуризацию по 0,5% валютных ипотечных кредитов - НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) констатирует вялый старт реструктуризации валютных ипотечных кредитов - в мае банки получили заявок на реструктуризацию по 0,5% таких займов.

"Старт процесса реструктуризации (валютных ипотечных кредитов - ИФ) был вялым. В мае банки получили около 120 заявлений на реструктуризацию. Это только полпроцента валютных ипотечных кредитов", - указал регулятор в июньском отчете о финансовой стабильности, обнародованном во вторник.

Как пояснил НБУ, слабая динамика подачи таких заявок подтверждает, что мораторий отбил желание у большинства заемщиков идти на диалог с банками.

Регулятор напомнил, что заявки на реструктуризацию могут быть поданы до 23 июля, то есть на протяжении трех месяцев со дня вступления в силу закона.

Как сообщалось, парламент в апреле-2021 принял законы, которые позволяют валютным заемщикам, которые имеют многолетние долги по кредитам в иностранной валюте, реструктуризировать их по относительно мягкой схеме.

Закон №1381 продлил на пять месяцев действие моратория, запрещающего банкам взыскивать имущество граждан Украины, предоставленное в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте, и ввел реструктуризацию таких кредитов с пересчетом всех денежных обязательств в гривневый эквивалент и списанием неустойки.

