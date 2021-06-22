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Остаток средств на корсчетах банков 22.06.21
12:39 22.06.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|21 мая
|49010.5
|24 мая
|59056.5
|25 мая
|61227.7
|26 мая
|61173.0
|27 мая
|64461.2
|28 мая
|56498.2
|31 мая
|59399.3
|1 июня
|68156.4
|2 июня
|51727.8
|3 июня
|51602.6
|4 июня
|53039.7
|7 июня
|50227.8
|8 июня
|44749.1
|9 июня
|44157.5
|10 июня
|43358.6
|11 июня
|58930.1
|14 июня
|62786.7
|15 июня
|64169.2
|16 июня
|68144.3
|17 июня
|67809.1
|18 июня
|67024.8
|22 июня
|59596.1
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 22 июня - 27,1935 грн
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