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Справочный курс гривны 22 июня понижен на 7,10 коп до 27,2597 грн/$1
12:31 22.06.2021 |
Национальный банк 22 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.10 коп. до 27.2597 UAH/USD.
|Показатель
|18.06.2021
|22.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1887
|27.2597
|0.261
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