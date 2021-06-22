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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.06.2021
10:35 22.06.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|18.05.2021
|6.6660
|19.05.2021
|6.7433
|20.05.2021
|6.7652
|21.05.2021
|6.6539
|24.05.2021
|6.6848
|25.05.2021
|6.7291
|26.05.2021
|6.6475
|27.05.2021
|6.6588
|28.05.2021
|6.6658
|31.05.2021
|6.5958
|01.06.2021
|6.6423
|02.06.2021
|6.6444
|03.06.2021
|6.6563
|04.06.2021
|6.4600
|07.06.2021
|6.6371
|08.06.2021
|6.7739
|09.06.2021
|6.6343
|10.06.2021
|6.6853
|11.06.2021
|6.6653
|14.06.2021
|6.7925
|15.06.2021
|6.6765
|16.06.2021
|6.6904
|17.06.2021
|6.8444
|18.06.2021
|6.9150
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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