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Goldman Sachs назвал биткоин «непригодной инвестицией»
09:49 22.06.2021 |
Криптовалюты не обладают долгосрочной ценностью и не являются классом активов - такой тезис содержится в новом отчете Goldman Sachs. Месяц назад аналитики инвестиционного банка пришли к противоположным выводам, пишет Cointelegraph.
Подобный поворот произошел на фоне сообщений в СМИ о планируемом запуске торговли фьючерсами и опционами на базе Ethereum. Ранее Goldman Sachs предложил клиентам беспоставочные форварды на биткоин.
В отчете главы подразделения цифровых активов Мэттью МакДермотта от 21 мая финансовый конгломерат признал, что биткоин можно рассматривать в качестве инвестиционного инструмента.
В последнем исследовании, составленном группой инвестиционных стратегов банка, дана более скептическая оценка цифровым активам.
«Мы воздержались от повторения позитивной и негативной шумихи, которая окружает эту экосистему. Мы не хотим, чтобы на клиентов повлияла какофония утверждений, многие из которых необоснованны», - говорится в документе.
Авторы отчета усомнились, что статус «цифрового золота» идет на пользу первой криптовалюте.
«Тезис о том, что биткоин является цифровой версией золота, не придает ему ценности, поскольку драгоценный металл не всегда был надежным инструментом сохранения капитала», - указали аналитики.
Исследователи также выразили скепсис и в отношении технологии блокчейн. По их мнению, она «построена на уровнях доверия, которые можно подорвать».
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