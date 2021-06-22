Goldman Sachs назвал биткоин «непригодной инвестицией»

Криптовалюты не обладают долгосрочной ценностью и не являются классом активов - такой тезис содержится в новом отчете Goldman Sachs. Месяц назад аналитики инвестиционного банка пришли к противоположным выводам, пишет Cointelegraph.

Подобный поворот произошел на фоне сообщений в СМИ о планируемом запуске торговли фьючерсами и опционами на базе Ethereum. Ранее Goldman Sachs предложил клиентам беспоставочные форварды на биткоин.

В отчете главы подразделения цифровых активов Мэттью МакДермотта от 21 мая финансовый конгломерат признал, что биткоин можно рассматривать в качестве инвестиционного инструмента.

В последнем исследовании, составленном группой инвестиционных стратегов банка, дана более скептическая оценка цифровым активам.

«Мы воздержались от повторения позитивной и негативной шумихи, которая окружает эту экосистему. Мы не хотим, чтобы на клиентов повлияла какофония утверждений, многие из которых необоснованны», - говорится в документе.

Авторы отчета усомнились, что статус «цифрового золота» идет на пользу первой криптовалюте.

«Тезис о том, что биткоин является цифровой версией золота, не придает ему ценности, поскольку драгоценный металл не всегда был надежным инструментом сохранения капитала», - указали аналитики.

Исследователи также выразили скепсис и в отношении технологии блокчейн. По их мнению, она «построена на уровнях доверия, которые можно подорвать».



