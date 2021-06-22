Центральный банк Китая призвал ужесточить борьбу с криптовалютами

Центральный банк Китая сообщил, что недавно общался с некоторыми банками и платежными учреждениями, призвав их более жестко бороться с торговлей криптовалютой.

Встреча, в которой приняли участие, в частности, Сельскохозяйственный банк Китая (AgBank) и компания Alipay, состоялась после того, как Государственный совет или кабинет министров Китая в прошлом месяце пообещал принять жесткие меры в отношении добычи криптовалют и торговли ими.

Банк призвал учреждения провести тщательную проверку учетных записей клиентов для выявления лиц, участвующих в транзакциях с криптовалютой, и незамедлительно пресечь их каналы оплаты.

«Спекулятивная торговля виртуальными валютами нарушает экономический и финансовый порядок, порождает риски преступной деятельности, такой как незаконные переводы активов и отмывание денег, и ставит под угрозу благосостояние людей», - сказано в заявлении банка.

Среди других участников заседания - государственный China Construction Bank (CCB), Промышленно-коммерческий банк Китая (ICBC) и Почтовый сберегательный банк Китая (PSBC).



