Доллар укрепляется 22 июня в ожидании выступления главы ФРС США

Курс доллара поднимается по отношению к евро и иене, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.12 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1904 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене - растёт до 110,44 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,3 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 91,98 пункта.

В центре внимания рынков во вторник будет выступление главы Федрезерва, трейдеры ожидают подсказок Пауэлла о дальнейшем курсе регулятора, который заявил о возможном повышении учётной ставки раньше, чем планировалось.

Как сказал сопредседатель департамента глобальной валюты банка Goldman Sachs Зак Пандл (Zach Pandl), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, в случае если рынки "продолжат подталкивать" ФРС к более жесткой политике, курс евро к доллару может упасть еще примерно на 2%. В то же время аналитик считает, что в среднесрочной перспективе курс американской валюты может начать снижаться.

Вечером на динамику курса доллара может повлиять макростатистика. Аналитики ожидают, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 2,2% по сравнению с показателем апреля - до 5,72 миллиона.