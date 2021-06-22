Финансовые новости
- |
- 22.06.21
- |
- 11:13
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар укрепляется 22 июня в ожидании выступления главы ФРС США
08:46 22.06.2021 |
Курс доллара поднимается по отношению к евро и иене, инвесторы ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.12 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1904 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1915 доллара, курс доллара к иене - растёт до 110,44 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,3 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,09%, до 91,98 пункта.
В центре внимания рынков во вторник будет выступление главы Федрезерва, трейдеры ожидают подсказок Пауэлла о дальнейшем курсе регулятора, который заявил о возможном повышении учётной ставки раньше, чем планировалось.
Как сказал сопредседатель департамента глобальной валюты банка Goldman Sachs Зак Пандл (Zach Pandl), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, в случае если рынки "продолжат подталкивать" ФРС к более жесткой политике, курс евро к доллару может упасть еще примерно на 2%. В то же время аналитик считает, что в среднесрочной перспективе курс американской валюты может начать снижаться.
Вечером на динамику курса доллара может повлиять макростатистика. Аналитики ожидают, что количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 2,2% по сравнению с показателем апреля - до 5,72 миллиона.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Наш «Коралл» сможет сбивать тактические баллистические ракеты
|Православный шпионаж. Какие новые задачи Кремля будет выполнять на Донбассе УПЦ МП
|Доллар на межбанке 18 июня дорожал на покупках иностранцев
|Новые санкции против Фукса и Фирташа. Что это значит
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 18.06.2021
|Goldman Sachs назвал биткоин «непригодной инвестицией»
|Центральный банк Китая призвал ужесточить борьбу с криптовалютами
|Стоимость золота символически снижается 22 июня
|Доллар укрепляется 22 июня в ожидании выступления главы ФРС США
|Фондовые биржи АТР в основном растут 22 июня вслед за рынками США
Это интересно
|Сотрудник online-центра за 8 месяцев похитил 1,1 млрд данных клиентов Alibaba
|Китайская орбитальная станция приняла первых космонавтов
|Google грозит больше антимонопольных разбирательств
|Lincoln анонсировал первый электромобиль и полный отказ от традиционных моторов
|В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники
|Nissan решил судьбу Skyline
|Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений