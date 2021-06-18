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Нацбанк на этой неделе вернулся к продаже валюты на межбанке, но чистая покупка составила $93,8 млн
16:55 18.06.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 14 по 18 июня впервые с начала апреля вернулся к продаже на межбанковском валютном рынке и продал $20 млн, одновременно купив на рынке $113,8 млн.
Согласно данным, на сайте регулятора в пятницу, $74 млн он купил в рамках интервенций по единому курсу и аналогично продал $20 млн. Помимо того 39,8$ млн были куплены с выбором лучшей цены купли-продажи.
Согласно данным НБУ, в целом с начала 2021 года он купил в резервы $819,3 млн, продал $90 млн.
Уточняется, что в январе на поддержку гривни центробанк израсходовал $20 млн, в феврале - $200 млн, марте - $50,5 млн, после чего, в апреле, продал $50 млн. В мае НБУ не выходил на рынок с интервенциями.
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