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Справочный курс гривны 17 июня понижен на 16,27 коп до 27,1681 грн/$1
12:28 18.06.2021 |
Национальный банк 18 июня понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.06 коп. до 27.1887 UAH/USD.
|Показатель
|17.06.2021
|18.06.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|27.1681
|27.1887
|0.076
По материалам:
РБК-Украина
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