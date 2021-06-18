Доллар 18 июня укрепляется к основным мировым валютам

Курс доллара в пятницу утром умеренно укрепляется к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы продолжают осмысливать результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.33 EEST курс евро к доллару снижается до 1,19 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1906 доллара, курс доллара к иене растёт до 110,21 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, до 91,98 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать возможное повышение ФРС США учётной ставки в 2023 году. По словам аналитика Cambridge Global Карла Шамотты (Karl Schamotta), которые приводит газета Wall Street Journal, трейдеры внезапно столкнулись с возможностью ужесточения кредитно-денежной политики США, что позитивно для доллара.

Кроме того, всё ещё действует фактор вчерашней макростатистики. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 412 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.



