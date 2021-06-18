Финансовые новости
- |
- 18.06.21
- |
- 11:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доллар 18 июня укрепляется к основным мировым валютам
09:09 18.06.2021 |
Курс доллара в пятницу утром умеренно укрепляется к другим основным мировым валютам, в то время как инвесторы продолжают осмысливать результаты заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.33 EEST курс евро к доллару снижается до 1,19 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1906 доллара, курс доллара к иене растёт до 110,21 иены с уровня предыдущего закрытия в 110,2 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимается на 0,1%, до 91,98 пункта.
Инвесторы продолжают оценивать возможное повышение ФРС США учётной ставки в 2023 году. По словам аналитика Cambridge Global Карла Шамотты (Karl Schamotta), которые приводит газета Wall Street Journal, трейдеры внезапно столкнулись с возможностью ужесточения кредитно-денежной политики США, что позитивно для доллара.
Кроме того, всё ещё действует фактор вчерашней макростатистики. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за прошедшую неделю поднялось на 37 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели - до 412 тысяч. Аналитики, напротив, ожидали снижения показателя.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Выгоревшая трава и видео с «Буком»: новые факты о сбитом MH17
|Иностранцы 17 июня взвинтили курс доллара из-за вывода дивидендов, а НБУ усугубил ситуацию старой ставкой
|Обращение послов G7: Удастся ли Западу заставить Зеленского реформировать суды
|Второй закон об олигархах: Напугает ли оппозиция тех, кого насмешил Зеленский
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 17.06.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 18.06.21
|Остаток средств на корсчетах банков 18.06.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 17.06.2021
|Доллар 18 июня укрепляется к основным мировым валютам
|НБУ считает критически важным установить для страховщиков единую организационно-правовую форму
Это интересно
|В Австралии создали революционные компактные очки ночного видения без сложной электроники
|Nissan решил судьбу Skyline
|Тиму Куку не понравилась инициатива Евросоюза, которая может заставить Apple открыть iPhone для сторонних приложений
|80% компаний, заплативших вымогателям, подвергаются повторным кибератакам
|Спорткару Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe поменяли оснащение и подвеску
|Представлен обновленный кроссовер Subaru Forester
|Airbus приступила к разработке одного из ключевых компонентов будущих водородных авиалайнеров